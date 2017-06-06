В Череповце построят самую большую школу в регионе

В Череповце состоялась торжественная церемония закладки камня в основание школы. В 112-ом районе эта школа будет необычной. Она будет самой большой не только в городе, но и в регионе. Только за одну смену в ней смогут учиться 5 тыс. человек. Обойдется строительство в 1 млрд 270 млн руб. из региональной, федеральной и городской казны.



Подрядчиком выбрали ООО "СтройГрупп", который должен к августу следующего года сдать трехэтажное здание на территории 49 тыс. м. кв., а в сентябре школа уже должна начать работать.



Помимо здания самой школы на ее территории будет футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, площадь для строевой подготовки, площадка для изучения правил дорожного движения. В школе будет библиотека, 3 спортивных зала, 2 два актовых зала и зона релаксации с зимним садом. Такое большое количество объектов объясняется вместительностью нового учебного заведения.



Для Череповца строительство такой школы стало знаковым событием, так как последний раз в городе строили школу 17 лет назад. Строительство учебного заведения проводится в рамках программы, запущенной президентом страны. Об этом рассказал на церемонии закладки камня губернатор Вологодской области.



Новое учебное заведение даст возможность разгрузить имеющиеся школы, которые переполнены учениками, и им приходиться учиться в две смены. Теперь их количество может сократиться в 2 раза.



Напомним, что в городе проблема со строительством новых школ стоит остро, тем не менее, до настоящего времени к строительству новых зданий не прибегали, ограничивались пристройками к уже существующим школам и расширением школ за счет уже существующих зданий. Но строительство даже большой школы полностью проблему с нехваткой мест не решит.