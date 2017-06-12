В Архангельской области 47 рабочих учреждений допобразования

Архангельская область >> Образование >> 12.06.2017

Состояние дополнительного образования обсудили на совете глав муниципалитетов в Котласе. В Архангельской области 47 рабочих учреждений допобразования, а в 2013 г. их было 66. Многие учреждение допобразования присоединяются к школам, но это не к чему не приводит. Спецуроки в школах — добровольные, дети относятся к ним как к утомительной нагрузке, а не возможности развить таланты.

Недавно в области подвели итоги конкурса, "Если бы я был министром образования", и многие писали о нехватке допобразования в отдаленных пунктах Поморья. Особенно остро эта проблема стоит в Красноборском, Плесейком, Лешуконском, Устьянском, Холмомогском районах, где таких учреждений совсем нет.

Проблемы в сфере допобразования есть не только в Архангельске, поэтому на федеральном уровне разработали проект "Доступное дополнительное образование", согласно Указу президента 75% детей должны заниматься в кружках или секциях.

Главной проблемной учреждений допобразвания является финансирование. Не хватает денег на ремонт, на зарплаты учителям. Учителям приходится разделять группы по возрастам и брать больше часов, увеличивая нагрузку на педагогический состав.
Дополнительное образование не должно быть нагрузкой для бюджета, это должны быть прямые обязанности властей, которые нужно выполнять.

Допоборазование нельзя рассматривать как средство развлечения или проведения досуга. Это творческий подход к формированию юных талантов. Ситуация в сфере сложилась критическая, поэтому ее нужно менять, в связи с чем глава региона дал 3 месяца на разработку плана по восстановлению системы допобразования. Его реализация должна начаться незамедлительно, и первых результатов ждут уже к концу года. И. Орлов подчеркнул, что это постановление в первую очередь касается регионов, где нет учреждений допобразования.





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