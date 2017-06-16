Все первоклашки НАО получат 1 сентября подарки

В аукционе на поставку подарков первоклассникам НАО приняли участие 7 организаций. Победитель тендера станет известен сегодня, и это будет та организация, которая предложит это сделать за минимальную цену. Такой подход многих удивляет, потому что дешевое редко бывает качественным, а на детях экономить нельзя.



Первоначальная стоимость по контракту, заявленному Комплексным центром соцобслуживания, составляете 1,5 млн. руб. Эти деньги выделят из бюджета округа в рамках государственной программы по соцподдержке граждан в регионе.



По условиям тендера подарки первоклашкам прибудут в Нарьян-Мар к 4 августа. Они будут проверены и доставлены во все школы округа. Каждый подарок будет проверяться отдельно. По предварительным данным первоклассников в этом году будет 730, но количество подарков формируется из расчета на 750 человек.



Состоять подарочный набор будет из списка предметов, утвержденных Департаментом образования региона. С 2016 г. он не изменился. Это будут 27 предметов: касса цифр и букв в кожаной обложке, кисточки для рисования, бумага для акварели, акварель, книжная подставка, доска для пластилина, цветные ручки, счетные палочки, наборы пластилина, карандашей, цветной и бархатной бумаги, веера с согласными и гласным буквами и цифрами от 1 до 20, флешка, "Азбука безопасности" с картинками и инструкциями, как себя правильно вести дома, на улице и на дороге в критической ситуации, плакаты с символикой РФ.



НАО пока является единственным регионом, где школьные наборы первоклассникам закупаются за бюджетные деньги. Их получают все дети, независимо от статуса и доходов семьи. В остальных регионах России такие подарки получают дети только из малоимущих семей с низким доходом.