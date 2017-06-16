Все первоклашки НАО получат 1 сентября подарки

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 16.06.2017

В аукционе на поставку подарков первоклассникам НАО приняли участие 7 организаций. Победитель тендера станет известен сегодня, и это будет та организация, которая предложит это сделать за минимальную цену. Такой подход многих удивляет, потому что дешевое редко бывает качественным, а на детях экономить нельзя.

Первоначальная стоимость по контракту, заявленному Комплексным центром соцобслуживания, составляете 1,5 млн. руб. Эти деньги выделят из бюджета округа в рамках государственной программы по соцподдержке граждан в регионе.

По условиям тендера подарки первоклашкам прибудут в Нарьян-Мар к 4 августа. Они будут проверены и доставлены во все школы округа. Каждый подарок будет проверяться отдельно. По предварительным данным первоклассников в этом году будет 730, но количество подарков формируется из расчета на 750 человек.

Состоять подарочный набор будет из списка предметов, утвержденных Департаментом образования региона. С 2016 г. он не изменился. Это будут 27 предметов: касса цифр и букв в кожаной обложке, кисточки для рисования, бумага для акварели, акварель, книжная подставка, доска для пластилина, цветные ручки, счетные палочки, наборы пластилина, карандашей, цветной и бархатной бумаги, веера с согласными и гласным буквами и цифрами от 1 до 20, флешка, "Азбука безопасности" с картинками и инструкциями, как себя правильно вести дома, на улице и на дороге в критической ситуации, плакаты с символикой РФ.

НАО пока является единственным регионом, где школьные наборы первоклассникам закупаются за бюджетные деньги. Их получают все дети, независимо от статуса и доходов семьи. В остальных регионах России такие подарки получают дети только из малоимущих семей с низким доходом.





Рекомендуем по теме:

В Холмогорском районе ветеранам ВОв подарили просроченные шоколадки и бисквиты

В Череповце начался новогодний ажиотаж в подарочных магазинах

300 тыс. руб. на реализацию проекта НКО "Молодежь-Инициатива-Развитие" выделили из бюджета НАО

Единая геоинформсистема появилась в НАО

Миграционная политика НАО стала предметом обсуждения Координационного совета

Низкопольные автобусы появятся в Архангельске


Жители Вологды массово отравились продуктами, купленными в супермаркетах "Макси"

Металлические двери от завода "Лидер-Дверь"

В сгоревшую Плесецкую библиотеку собирают книги

Голова ледохода на реке Печоре дошла до столицы НАО Нарьян-Мара

Мурманский рыбный порт перестраивается на обслуживание нефтедобытчиков

Сезон весенней охоты начался в НАО

10 правил для новичков, начинающих делать ставки
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета