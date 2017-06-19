В Коми откроется первый детский технопарк "Кванториум"

Республика Коми >> Образование >> 19.06.2017

Детский технопарк "Кванториум" планируют отрыть в сентябре. Уже подобран педагогический состав, который прошел образовательные сессии. В настоящий момент идет закупка оборудования.

Технопарк разместится в Доме дружбы народов Коми.

В республике техническое направление допобразования развивается по двум направлениям – классическое техтворчество, которым охвачено 6% детей, и современное - робототехника и программирование.

С прошлого года минобрнауки начало запускать грантовые проекты, по которым субъекты РФ могут получать средства на развитие новой системы допобразования. Она продвигается министерством, Агентством стратегических инициатив, Федеральным центром развития техтворчества и состоит из создания технопарков "Кванториум", внедрения системы персонифицированного финансирования в допобразовании и развития системы сетевого взаимодействия.

В систему допобразования новой модели включены центры допобразования, школы, вузы, ссузы, высокотехнологические предприятия, курирующие близкие по тематике направления функционала "Кванториума". В конце прошлого года республика приняла участие в конкурсе министерства образования РФ и выиграла грант для создания первого технопарка.

Технопарк Коми станет структурным подразделением Центра допобразования республики, займет помещения в Доме дружбы народов. По предварительным прогнозам 800 детей и 20 педагогов будут работать по специальностям: "Робоквантум", "Автоквантум", "IT-квантум", "Биоквантум" и "Виртуальная реальность".

Уже начался предварительный набор детей, сформирован список необходимого оборудования. 57 млн руб., предоставленных на проект по гранту, будут направлены на закупку 3D-принтеров, компьютеров, станков и робототехнику.





Рекомендуем по теме:

В Ненецком округе высоко оценили качество допобразования в регионе

В Архангельской области 47 рабочих учреждений допобразования

В Архангельске педагоги представят концепцию детского технопарка

Ресурсный центр допобразования откроют в Нарья-Маре

В Мурманске проходит интеллектуальный детский фестиваль "ЛаппиФест"

Альбом "Тотьма. Осколки времени" с фотографиями города 110-летней давности собираются издать в Тотьме


Жители Вологды массово отравились продуктами, купленными в супермаркетах "Макси"

Металлические двери от завода "Лидер-Дверь"

Мурманский рыбный порт перестраивается на обслуживание нефтедобытчиков

Голова ледохода на реке Печоре дошла до столицы НАО Нарьян-Мара

10 правил для новичков, начинающих делать ставки

Мурманск собираются сделать "маленькой Норвегией"

В Череповце открыли музейный центр "Зеленая планета"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета