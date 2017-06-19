В Коми откроется первый детский технопарк "Кванториум"

Детский технопарк "Кванториум" планируют отрыть в сентябре. Уже подобран педагогический состав, который прошел образовательные сессии. В настоящий момент идет закупка оборудования.



Технопарк разместится в Доме дружбы народов Коми.



В республике техническое направление допобразования развивается по двум направлениям – классическое техтворчество, которым охвачено 6% детей, и современное - робототехника и программирование.



С прошлого года минобрнауки начало запускать грантовые проекты, по которым субъекты РФ могут получать средства на развитие новой системы допобразования. Она продвигается министерством, Агентством стратегических инициатив, Федеральным центром развития техтворчества и состоит из создания технопарков "Кванториум", внедрения системы персонифицированного финансирования в допобразовании и развития системы сетевого взаимодействия.



В систему допобразования новой модели включены центры допобразования, школы, вузы, ссузы, высокотехнологические предприятия, курирующие близкие по тематике направления функционала "Кванториума". В конце прошлого года республика приняла участие в конкурсе министерства образования РФ и выиграла грант для создания первого технопарка.



Технопарк Коми станет структурным подразделением Центра допобразования республики, займет помещения в Доме дружбы народов. По предварительным прогнозам 800 детей и 20 педагогов будут работать по специальностям: "Робоквантум", "Автоквантум", "IT-квантум", "Биоквантум" и "Виртуальная реальность".



Уже начался предварительный набор детей, сформирован список необходимого оборудования. 57 млн руб., предоставленных на проект по гранту, будут направлены на закупку 3D-принтеров, компьютеров, станков и робототехнику.