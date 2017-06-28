Эксперты агентства БНК на форуме "Инноватика: Крохаль 2017" представят свою сессию

Республика Коми >> Образование >> 28.06.2017

На площадке "Молодежные медиа" участниками молодежного образовательного форума станут эксперты агентства БНК. Среди приглашенных спикеров – медийные чиновники, специалисты по SMM, журналисты, политтехнологи и фоторепортеры. Команда БНК предложит на одной из 8 секций форума пятидневный курс "Практическая журналистика".

Форум республиканского значения проводится в Коми седьмой раз. В этом году сотрудники информагентства приглашены как эксперты и расскажут журналистам о том, как делают новости в разных форматах, проводят курсы визуализации СМИ.

От "Молодежных медиа" выступят гендиректор и главный редактор БНК А. Лазарев, руководитель службы новостей А. Шовкун, кандидат психологических наук и автогонщик А. Мельников, пресс-секретарь главы РК Р. Квашнев, специалисты по SMM-технологиям и политтехнологи.

Сейчас журналисты владеют огромным количеством технологий, используют разнообразные сервисы и управляют потоками информации. Журналист не только ищет новость, но и выбирает из потока интересные, оперирует фактами и преподносит суть в сокращенной форме. А. Лазарев расскажет, как сделать новости легко.

Во время форума эксперты и кураторы секции "Молодежные медиа" смоделируют современные условия работы информагентства, пресс-служб и пресс-центра.

Лучше всего запоминается информация, если она проверена на личном опыте, поэтому эксперты будут делиться личным опытом и практикой. Это делается с практической целью поиска молодых талантливых журналистов. В первый день работы будут запущены 2 информационных сайта, которым предстоит между собой конкурировать. За 5 дней двум редакциям придется научиться быстро писать и адаптировать тексты для соцсетей.

Спарвка. "Инноватика: Крохаль 2017" состоится 3 - 8 июля. Участники будут работать на 8 секциях: "Ты – предприниматель", "Творчество", "Кадры государственной молодежной политики", "Волонтерство", "Молодежные медиа", "Патриотизм", "Молодежное самоуправление" и "Технопарк".





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