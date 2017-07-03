Рост мха в Карелии зависит от фаз Луны

Молодые ученые из института прикладных математических исследований и биологии Карельского научного центра РАН сделали открытие. Они выяснили, что рост сфагновых мхов в регионе связан с лунным циклом. Биоритмы раньше не были известны среди мохообразных. Свое открытие ученые оформили в статью научного журнала Chronobiology International.



Сфагнум (торфяной мох) - вид мхов, обычно произрастающих у болот в Карелии. Растения активно поглощают и удерживают влагу в 20 раз превышающую массу самого мха. Благодаря этой особенности территория, где растут мхи, быстро заболачивается.



Сфагнумы всегда использовались людьми как теплоизолирующий и бактерицидный материал, благодаря своим редким гигроскопическим свойствам. Хорошая впитываемость делает их похожими на губку или памперсы, что успешно применяется в медицине и строительном деле. В частности, мох использует как изоляционный материал в виде порошка и пластинок, имеющих дезодорирующие свойства.



Два года карельские ученые наблюдали за сезонным развитием быстрорастущего мха Sphagnum riparium. Встретить такой можно каждом лесу – он визуально похож на равномерный зеленый ковер с ровным покрытием. Исследователи выявили значительное совпадение ритмов роста мхов и лунного цикла. Эта связь доказана пока только для небольшого количества растений, живущих на земле, например, для кактусов и некоторых деревьев. Но авторы не спешат ставить точку в исследованиях.



Связь с лунным циклом более подробно исследована у человека и животных, чем у растений. Чтобы ее изучить, нужно собрать большое количество данных и длительное время приводить наблюдения, а это ставит работу исследователей в жесткие рамки. В будущем результаты исследования будут использованы при восстановлении отработанных торфяников с помощью мхов. Направление широко развито в европейских странах как Sphagnum farming.