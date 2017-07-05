Уроки труда для школьников Вологды будут проводить вне школы

Пилотный проект начнет работы в Вологде с начала нового учебного года. Уроки труда будут проводиться в лабораториях промышленно-технологического техникума. Об этом договорились областные и городские власти с представителями техникума. Это даст возможность подросткам понять преимущества рабочих профессий, в которых сейчас заинтересованы местные предприятия.



Учебное заведение готовит сварщиков, станочников, слесарей, электромонтеров для металлообрабатывающих предприятий. На ВПЗ они проходят практику, а также на оптико-механическом заводе, "Иммиде" и "Роторе". Они готовы брать на работу выпускников техникума, поэтому ребята гарантированно получают место работы и избавят себя от необходимости заниматься поиском вакансий. С ребятами заключают договоры о целевом обучении, поэтому студенты целенаправленно учатся для работы на контурных предприятиях и могут туда устроиться даже после армии.



Желающих обучаться в колледжах и техникумах мало. Причин этому несколько. Это сокращение уроков технологии в школах, стереотип об обязательном высшем образовании после школы. Именно поэтому рабочие профессии не пользуются среди школьников популярностью. Как эту ситуацию изменить, недавно обсуждали с мэром Вологды А. Травниковым представители заводов и обучающих учреждений. Они пришли к выводу, что школьникам нужно давать на деле понять, что такое рабочая профессия. Сам глава города окончил техникум и начинал карьеру на производстве.



Больше половины выпускников 9 классов в 2016 г пошли в колледжи и техникумы, осознанно сделав выбор. Но это можно расценивать не как большое желание получить рабочую специальность. Причин может быть много, от нежелания учиться в школе до скорейшей возможности заработать неплохие деньги.