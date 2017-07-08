Архангельские библиотеки убрали с полок книги со штампом Фонда Сороса

Около месяца назад библиотеки области получили указание убрать с полок определенные виды книг, благодаря чему они лишились художественной, отраслевой, справочной литературы. Это были хорошие книги, люди ими часто пользовались.



Книги с печатью фонда - это 10% библиотечного фонда. Помимо того, что их нужно изъять с полок, пришел список книг, требующих особого внимания - историческая литература ("Энциклопедический словарь юного историка", "Учебник по новейшей истории" и мн. др.). Это можно объяснить только тем, что в стране не хотят вспоминать некоторые моменты истории и пытаются переделать историю под современнее реалии.



Информацию о том, что некоторые книги приходиться убирать из библиотек, подтверждена многими библиотеками Архангельской области, но афишировать это событие никто не торопиться, как и давать комментарии по этому поводу.



Опальные книги уже покинули библиотеки Мезенского и Верхнетоемского районов. Они лежат на складе, а доступ к нему имеют только сотрудники библиотеки, которые не теряют надежду на то, что эта литературу вернется на полки.



Власти Архангельской области инцидент не комментируют, а пресс-секретарь Минобразования региона подтвердил, что слышал об изъятии книг со штампами из сельских библиотеках.



А. Тихонова, пресс-секретарь Минкультуры заявила, что подобных распоряжений по изъятию книг фонда Сороса не выдавалось, поэтому ситуация становится еще более запутанная.



Напомним, что ранее об изъятии из деревенских библиотек книг со штампом Сороса, сообщал в соцсети филолог и старший научный сотрудник ИРЛИ РАН А. Балакин.



Такая ситуация объясняется довольно просто – в прошлом году Фонд Сороса в России был признан нежелательной организацией, но чтобы не привлекать внимание к уважаемой во всем мире организации, власти решили работать по-тихому, не привлекая внимания, и начали с сел.