Кочевой детсад в ненецкой тундре откроется 2 августа

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 11.07.2017

В НАО подвели итоги закупочных процедур по приобретению оборудования в рамках проекта "Образование для населения", ведущего кочевой образ жизни в НАО. Конкурс выиграла организация Нарьян-Мара, которая предложила наименьшую стоимость услуг.

Для оборудования мобильного класса в тундре было заказано спецоборудование, развивающие пособия, литература. Снаряжение доставят в Нарьян-Мар через 10 дней, а после вертолетами отправят в бригады ко Дню оленя. Финансирование закупки в этом году проводится согласно соглашению с компанией "ВОСТОК НАО".

Кочевой детсад НАО, который возобновил свою работу в рамках приоритетного проекта региона, откроется в Канинской тундре 2 августа. Подготавливать детей к школе будут студенты Социально-гуманитарного колледжа, родом с Канина, у которых родные кочуют в тундре. Для студентов поездка к родным не станет сложностью, связанной с адаптацией к незнакомым для себя условиям жизни.

Кочевой садик организуют в двух бригадах Ненецкой общины Канин для детей в возрасте 4-6 лет. Этот проект направлен на создание хороших доступных условий для получения образования без отрыва детей кочующих родителей от семей. Организация процесса в формате выезда на места позволяет детям формировать знания, навыки, умение общаться на родных для них языках (коми, ненецком) в условиях семьи.

В 2016 г в Канинской тундре запущен пилотный проект организации кочевого сада, где дети старшего дошкольного возраста получают знания, нужные для обучения в школе без отрыва от семей. Тогда с детьми работала педагог с пятнадцатилетним стажем из детского сада с. Несь Г. Шубина. Воспитательница кочевала вместе с оленеводческими бригадами, а дети получили достаточную подготовку для полноценного обучения в школе.





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