Два научно-исследовательских суда вышли из Архангельска в экспедиции

Архангельская область >> Образование >> 11.07.2017

Судно "Иван Петров", принадлежащие Северному управлению гидрометеослужбы, вышло в первый рейс нынешней навигации. Это научно-исследовательский корабль, первой задачей которого является обеспечение отдаленных метеостанций в Соловках и Жижгине, расположенных на беломорских островах, оборудованием, снабжением, продуктами. Подобная работа привычна для экипажа, так как ежегодно "Иван Петров" в течение 20 лет выполняет ее не только в Белом, но и в Баренцевом и Карском.

Второй задачей является взятие проб забортной воды на так называемых "вековых разрезах". Они получили название более 100 лет назад, когда гидрологи определили в Мировом океане точки, где 2-3 раза в год проводится анализ состояния воды – химсостав, соленость, температура, степень загрязнения. Данные используют в исследованиях и прогнозировании гидрометеоцентров всех стран.

В Белом море несколько таких точки. Одна из них находится на западе от берегов Карелии, вторая пересекает Двинский залив, третья - на границе с Баренцевом морем.

Также на данях в экспедицию отправился "Арктический плавучий университет", который пройдет маршрут от Архангельска до Земли Франца-Иосифа на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов". Этот рейс рассчитан на 20 дней. Условная тема экспедиции в этом году - "Арктикум Инкогнита", т. е. неизвестная и неопознанная Арктика. Программу работ посвятили изучению Земли Франца-Иосифа. В рамках экспедиции участники побывают на острове Белл, мысе Желания, острове Нортбрук, островах Хейса, Джексона, Галля, Рудольфа и Гукера.

В этом году экспедиция состоит из 60 человек, 50% из которых студенты многих стран мира. Для них рейс будет не только научным, но и познавательным и образовательным.





Рекомендуем по теме:

Экспедиция "Поморский карбас" стартовала в Архангельске

В период ледокольной компании Архангельский порт принял около 200 судов

34 молодых северянина стали лауреатами премии национального проекта "Образование"

В Мурманск прибыл самый крупный сухогруз пароходства

Водолазы и подводники при поддержке РГО отправляются к экспедицию из Мурманска

Голова ледохода на реке Печоре дошла до столицы НАО Нарьян-Мара


В Мурманске стало доступным воздушное такси

В Нарьян-Мар доставили медоборудование в рамках российско-норвежского проекта

395 пройдут участники приключенческой гонки Red Fox Adventure Race XVI powered by Polartec в Карелии

Международный фестиваль кружева прошел в Вологде

Проект тайм-кафе "Берлога" в Нарьян-Маре получил грант 350 тыс. руб.

На Вологодчину из Москвы привезут образ преподобного Кирилла

Фестиваль "Териберская волна" посвятили 79-летию Мурманской области
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета