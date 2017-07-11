Два научно-исследовательских суда вышли из Архангельска в экспедиции

Судно "Иван Петров", принадлежащие Северному управлению гидрометеослужбы, вышло в первый рейс нынешней навигации. Это научно-исследовательский корабль, первой задачей которого является обеспечение отдаленных метеостанций в Соловках и Жижгине, расположенных на беломорских островах, оборудованием, снабжением, продуктами. Подобная работа привычна для экипажа, так как ежегодно "Иван Петров" в течение 20 лет выполняет ее не только в Белом, но и в Баренцевом и Карском.



Второй задачей является взятие проб забортной воды на так называемых "вековых разрезах". Они получили название более 100 лет назад, когда гидрологи определили в Мировом океане точки, где 2-3 раза в год проводится анализ состояния воды – химсостав, соленость, температура, степень загрязнения. Данные используют в исследованиях и прогнозировании гидрометеоцентров всех стран.



В Белом море несколько таких точки. Одна из них находится на западе от берегов Карелии, вторая пересекает Двинский залив, третья - на границе с Баренцевом морем.



Также на данях в экспедицию отправился "Арктический плавучий университет", который пройдет маршрут от Архангельска до Земли Франца-Иосифа на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов". Этот рейс рассчитан на 20 дней. Условная тема экспедиции в этом году - "Арктикум Инкогнита", т. е. неизвестная и неопознанная Арктика. Программу работ посвятили изучению Земли Франца-Иосифа. В рамках экспедиции участники побывают на острове Белл, мысе Желания, острове Нортбрук, островах Хейса, Джексона, Галля, Рудольфа и Гукера.



В этом году экспедиция состоит из 60 человек, 50% из которых студенты многих стран мира. Для них рейс будет не только научным, но и познавательным и образовательным.

