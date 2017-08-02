Подарки вологодских чиновников продадут для пополнения бюджета Вологды

За первое полугодие госслужащие правительства региона сдали 65 подарков на 166 тыс. руб. Скоро они станут лотами аукциона.



Напомним, что с 2014 г по распоряжению главы правительства РФ Д. Медведева, чиновники, получившие подарок стоимостью от 3 тыс. руб. в командировке или на официальном мероприятии, обязаны уведомить об этом в течение 3 дней руководство, а также сдать подарок или выкупить его по рыночной стоимости.



Информация о рыночной цене презента подтверждается документально, а если это невозможно - экспертным путем. Несоблюдение нормы грозит "одаренному" чиновнику дисциплинарной ответственностью вплоть до увольнения. Если он утаит подарок, это может быть расценено как получение взятки, посредничество во взяточничестве.



Правительство Вологодской области объявило, что госслужащие не захотели выкупать свои подарки, поэтому из них можно извлечь пользу – продать в сентябре на аукционе.



В департаменте госуслужбы и кадровой политики рассказали, что в качестве лотов будут выставлены книги, ручки, кружки, буклеты, тарелки, панно, календари, иконы, сувениры и чай. Всего в распоряжении аукциона 65 подарков, но только 14 из них оцениваются на сумму свыше 3 тыс. руб. Самым дорогим считается статуэтка "Подать руку", которая оценивается в 20 тыс. руб. Все средства от продажи поступят в региональный бюджет.



Вырученные с аукциона деньги должны пополнить казну областного бюджета минимум на 166 тыс. руб., хотя эта сумма очень приблизительная, а опыта проведения подобных аукционов в области еще не было. Найдутся ли желающие выкупить подарки, не известно, тем более что дорогих и представляющих особую ценность вещей среди них нет. Кто будет принимать участие в аукционе тоже пока не известно.

