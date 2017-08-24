Программа 1% ипотеки разработана в НАО

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 24.08.2017

Департамент финансов НАО по поручению губернатора И. Кошина разработал  ипотечную программу с субсидированием ставки. Теперь для заемщика она составит всего 1% годовых со сроком субсидирования  до 15 лет. Заемщик сможет покупать жилье на первичном и вторичном рынках.

Программу представила вице-губернатор НАО Т. Логвиненко на последнем совещании с участием главы округа.

Новая программа должна повысить доступность кредитования для молодых семей, хотя пользоваться ею смогут все жители НАО. Ограничения затронут только жилые дома, где квартирам более 15 лет, а стоимость 1 м кв. на вторичном рынке не превышает 65 тыс. руб., на первичном – 75 тыс. руб.

Сейчас ставки на рынке кредитов таковы, что заемщику ежемесячно приходится платить по процентам в 2 раза больше, чем по телу кредита. Средний платеж по ипотеке составляет 50 тыс. руб. в месяц, 40% из которых - средства на погашение тела кредита, 60% – платежи за обслуживание кредита. Новая программа позволит сделать ипотеку альтернативой аренды с платежом 20 тыс. руб.

И. Кошин попросил оперативно подготовить поправки в законодательство округа и внести их на обсуждение на ближайшей сессии. Также он допустил возможность индексации раз в год максимума стоимости 1 м кв. для входа в программу новых участников.

В настоящий момент в округе работают две программы поддержки жилкредитования – социальная  и 5-процентная ипотеки. Первая предполагает компенсацию процентов из бюджета и части первого взноса. За 11 лет ею воспользовались 1,5 тыс. семей, а вход новых участников фактически закрыт. 5-процентная ипотека запущена в 2015 г и подразумевает субсидирование процентной ставки только при покупке жилья на первичном рынке. Новая ипотека станет самой доступной и лояльной. 





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