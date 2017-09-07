Льготы по налогу на прибыль в НАО будут продлены

Администрация НАО одобрила поправки в закон о понижении ставки налога на прибыль для определенных категорий налогоплательщиков. Теперь льготы по этому налогу планируется продлить до конца 2021 г и расширить список видов льготной деятельности. Документ вынесут на рассмотрение Собрания депутатов округа.



Предлагается продлить действие пониженной ставки налога для организаций-участниц консолидированных групп налогоплательщиков ("дочки" "Роснефти", "Лукойла"), а на 2018-2020 гг. – снизить ставку с 13,5% до минимума, предусмотренного Налоговым кодексом, – 12,5%.



Также предлагается снизить до 12,5% с 13,5% региональную ставку налога на прибыль для предприятия 14 отраслей - добыча природного и попутного газа, нефти, других ископаемых, сбор и утилизация мусора, производство электроэнергии, авиационный, автомобильный, грузовой речной и морской грузовой транспорт, деятельность аэропортов и морских портов. Срок предоставления льгот в отраслях останется прежним до конца 2021 г.



Предлагается также ввести на 2018-2020 гг. льготы инвесторам, реализующим проекты со статусом приоритетных для региона. Определять приоритетность будут по закону о господдержке инвестдеятельности в НАО в форме капвложений. Проект сможет рассчитывать на господдержку, если его начали реализовывать после января 2017 г, инвестор заключил соответствующий договор с Администрацией Ненецкого округа.



Право на получение льготной ставки у организации появится тогда, когда объемы инвестиций в виде капвложений, достигнут определенной суммы - 50 млн руб. для обрабатывающих производств, 10 млн руб. – для сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, здравоохранения, социальных услуг, образования, спорта, гостиничных услуг, туризма, информтехнологий и инноваций, ЖКХ.