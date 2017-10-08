С января 2018 г минимальная оплата труда в Карелии составит 10 тыс. руб.

Республика Карелия >> Финансы >> 08.10.2017

МРОТ (Региональный минимальный размер оплаты труда) в республике увеличится на 30%, о чем сообщил глава Карелии А. Парфенчиков. Он подписал соглашение о минимальной зарплате в регионе. Также подписи на документе поставили И. Косенков, председатель Союза организаций профсоюзов и А. Сафронов, президент Союза промышленников.

Размер минимальной зарплаты для организаций внебюджетного сектора установлен на уровне прожиточного минимума для трудоспособного населения, так как это было и до этого.

С января 2018 г минимальная заработная плата ниже 10 тыс. руб. будет считаться нарушением закона. Это касается в первую очередь технического персонала, уборщиц, электриков, сторожей. В бюджетной сфере очень много работников, которые получают по 7,5 тыс. руб., т. е. меньше прожиточного минимума. Им обязаны повысить зарплату минимум до 10 тыс. руб.

А. Парфенчиков заявил, что подписанное соглашение возлагает обязательства на экономический сектор Карелии. Его заключение - действенный инструмент в борьбе с неофициальными зарплатами он способствует увеличению доходности бюджетов на всех уровнях.

Напомним, что в прошлом месяце правительство РФ поддержало инициативу В. Путина о повышении МРОТ. По законопроекту МРОТ с января следующего года составит 85% прожиточного минимума, к 2019 г эти величины будут равны.

Минимум устанавливают на основании потребкорзины и статистики Росстата об уровне цен на продукты, услуги, непродовольственные товары. Регионы имеют право устанавливать свой уровень зарплат, но он не должен быть ниже федерального. Также стоит учитывать, что у регионов свои уровни прожиточного минимума.

Правительство Карелии подписывает подобное соглашение о минимальном уровне зарплаты восьмой раз.





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