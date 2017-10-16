В Национальном банке Коми прошел День открытых дверей

Республика Коми >> Финансы >> 16.10.2017

На него пришло много желающих познакомиться с сотрудниками банка, поучаствовать в квестах и конкурсах. В 2016 г День открытых дверей постелили 500 человек, в этом людей еще больше, и каждая минута расписана. Темой акции стали деньги – монеты, банкноты, история их создания, жизненный цикл. Также гостям рассказали о Банке России - эмиссионном центре страны, о денежно-кредитной политике, инфляции и о том, как использовать банковскую карту правильно.

Дети приняли участие в конкурсе рисунков, а на площадке у здания банка разместили инкассаторский автомобиль. За его рулем можно было посидеть, посмотреть его внутреннее обустройство, примерить бронежилет и послушать рассказ о нелегкой работе инкассаторов.

Интерес вызвала лекция "Береги свои деньги", во время которой зрителям показывали счетно-сортировальные и монетно-счетные аппараты.
Внимание детей обратили на то, что после пересчета денег перчатка кассира стала черной, поэтому это объясняет, почему после того как брал в руки деньги, сходил в магазин, нужно всегда мыть руки.

Ажиотаж у детей вызвала выставка "Фальшивомонетничество", где на стендах представили фальшивые монеты, купюры, которые сложно отличить от настоящих. Все смогли попытаться визуально или на ощупь определить подлинность купюр.

Взрослым посетителям банкиры представили лекции о личном финансовом плане, рассказали, что такое инфляция и что с ней делать, как сохранить свои деньги, почему растут цены и как правильно и безопасно рассчитываться банковской картой в интернете и не стать жертвой преступников. Подобное общение более подробно знакомит с механизмами, которые люди не знакомые с банковской сферой, ознакомлены плохо. Это повышает их финансовую грамотность и безопасность их денег.





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