В самый отдаленный карельский город пришел "Промсвязьбанк"

Республика Карелия >> Финансы >> 23.10.2017

В Сортавале открылось новое отделение банка. В этом промышленном центре наблюдается приток туристов. Сейчас это второй в Карелии город после Петрозаводска, в который активно приезжают туристы. Он расположен в 240 км от областного центра и в 63 км от финской границы.

Офис старейшего частного банка России расположился на ул. Карельской. Банк собирается развивать отношения между регионами, о чем еще в апреле заявил председатель правления "Промсвязьбанка" Д. Ананьевым на встрече с главой региона А. Парфенчиковым.

Сейчас жители Сортавалы испытывают сложности в качественных банковских услугах. У банка есть интересные для Карелии проекты, которые в настоящий момент обсуждаются. Приход в город новых банков является обязательным условием для достойного социально-экономического роста. "Промсвязьбанк" имеет 300 офисов в РФ, филиал на Кипре и в Китае. Другими словами, банк старается работать по самым интересным экономическим направлениям. Например, с Китаем сотрудничество России только крепнет с каждым годом, а Кипр всегда считался лучшей офшорной зоной для бизнеса.

Среди услуг, которые новый банк намерен предложить сортавльцам - программа потребительского кредитования, ипотека, банковские карты, депозиты, а для компаний и бизнесменов - рассчетно-кассовое обслуживание, кредитование, эквайринг и поддержка внешнеторговых операций. Это далеко не полный список предлагаемых операций. Насколько его услугами будут пользоваться местные жители, пока вопрос открытый. В последнее время наблюдается тенденция большего доверия государственным банкам, а не частным, но с другой стороны, иногда именно частные банки предлагают более интенсивные виды услуг и более качественное обслуживание.





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