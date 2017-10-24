Проект бюджета НАО пятый раз подвергся пересмотру

Законопроект окружного бюджета на 2018 г и на плановый период 2019-2020 гг. внесен в Собрание депутатов НАО после рассмотрения заседанием Администрации округа. 5 томов бюджета кабинету председателя Собрания А. Мяндина доставили сотрудники Департамента финансов НАО.



Бюджет-2018 сформирован на базе среднегодовой цены на нефть Urals 43,8 долларов за баррель, а также среднегодового курса 64,7 руб. за доллар. Доход бюджета запланирован в объеме 14 млрд 243,3 млн руб., расход – 16 млрд 264,2 млн руб., с дефицитом – 2 млрд руб.



Доход казны в 2018 г оказался ниже ранее прогнозируемого на 15,3%, расход – на 11%, но в текущем году поправки в бюджет вносили 5 раз, и по сравнению с изначальном вариантом бюджета-2017, доходы в 2018 г запланированы выше на 18,1%, а расходы – на 26,4%. В 2019 г бюджет станет более сбалансированным, в 2020 - снова дефицитным, с дефицитом 510,5 млн руб.



Главный источник пополнения бюджета в 2018 г – налог на имущество, прибыльная доля государства после реализации Харьягинского соглашения, налог на прибыль. Наибольший объем расходов сконцентрируют в Департаменте образования, культуры, спорта, Департаменте здравоохранения, Департаменте строительства. Бюджет развития (инвестиции в виде капвложений) будет в 2018 г 1,607 млрд руб.



Проект бюджета сохраняет социальную направленность и будет направлен на обеспечение комфортной среды для населения округа. Региональным властям предстоит использовать свой опыт и знания, а также все имеющиеся ресурсы для полноценного развития экономики в предстоящем периоде.



Лимит госдолга на январь 2019 г и 2020 г планируется в 7,3 млрд руб., на начало 2021 г – 7,8 млрд руб. В 2018 г Департамент финансов намерен погасить кредиты на 5,7 млрд руб. и привлечь на 7,7 млрд.

