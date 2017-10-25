"Альфа-Банк" повысит финансовую грамотность населения Архангельска и Мурманска

30 октября - 5 ноября по всей России пройдет IV Всероссийская неделя сбережений, которая организована в рамках проекта Минфина РФ по реализации стратегии повышения финансовой грамотности. Генеральным партнером мероприятия выступает "Альфа-Банк".



Бесплатные семинары состоятся в отделениях "Альфа-Банка" в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске и многих городах страны от Владивостока до Калининграда.



В рамках недели сбережений желающие смогут побывать не только на открытых семинарах и мастер-классах партнеров по управлению бюджетом. Они призваны минимизировать ошибки населения во время заключения кредитных договоров, других финансовых операций. Ключевая задача лекций – рассказать о правах людей во время получения финансовых услуг. Финансовая грамотность стала особенно важна сейчас, когда банкротами становятся многие банки, а страдают от этого рядовые граждане. Многие из них лишаются возможности получить компенсации только потому, что невнимательно читали или вообще не читали подписываемые договора.



"Альфа-Банк" два года проводит семинары финансовой грамотности в 57 городах РФ, а каждый месяц их посещают 3 тыс. человек. Это не разовая акция, а ежедневный труд, поэтому банк стал партнером Недели сбережений под управлением Минфина.



Умение правильно распоряжаться своими деньгами – это прямой путь к качеству жизни человека. Цель занятий - не научить людей перестать тратить больше, а научиться управлять бюджетом, начать собирать деньги на осуществление мечты и правильно инвестировать. Эксперты стараются говорить на простом языке, отвечать на вопросы. Они делятся практическими советами, рассказывают, как грамотного распределить кредитную нагрузку, рационального накапливать сбережения, сохранять, а главное - приумножать капитал семьи.

