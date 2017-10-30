Федеральная программа развития Карелии нуждается в пересмотре

Республика Карелия >> Финансы >> 30.10.2017

Из нее уберут проекты, которые не представлены проектно-сметной документацией и обосновывающими документами.

Сейчас обсуждением программы развития Карелии до 2020 г занимаются в Москве. Корректировка проводится ежегодно, а взамен удаленных проектов могут быть внести экономически и социально полезные мероприятия на должной стадии подготовки. Объемы финансирования корректируют соответственно.

Министр экономразвития Карелии Д. Матвиец сообщил, что зачастую муниципалитеты взваливают на себя обязательства, которые им не по силам, поэтому там, где местные власти справляются, проекты развиваются, а там где нет – вынуждены вносить корректировки. Финансирование программы может уменьшиться или увеличиться, поэтому все будет зависеть от экономической целесообразности.

Внесение изменений в план развития до 2020 г позволит максимально эффективно использовать средства бюджета и не направлять их на "сырой" материал, требующий доработки.

Сейчас сложилась такая ситуация, когда республика может лишиться какой-то доли средств, получаемых в рамках федеральной целевой программы. На днях была обнародована сумма, на которую может уменьшиться ее бюджет – 35 млрд руб. Ранее проект предусматривал общий объем финансирования 135 млрд руб., теперь же их останется всего 100 млрд. руб. Но это нельзя рассматривать как повод для огорчения, потому что неподготовленные элементы программы могли бы повлечь лишние расходы, теперь же их удастся избежать. Кроме того, бюджет программы еще не раз будет корректироваться. Все предложенные мероприятия по программе должны иметь под собой веские основания и четкую смету, которые помогут использовать деньги строго, прозрачно и рационально. Карелия от этого только выиграет.





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