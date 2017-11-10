В Коми многие торговые сети отказываются принимать новые купюры 200 и 2000 руб.
Новые купюры вошли в оборот в октябре прошлого года. Сначала все хотели стать их обладателям, и даже покупали их на аукционах, но потом пришло разочарование. Люди стали сталкиваться с тем, что новые деньги не очень хотят принимать, причем как на рынках, так и в магазинах.
М. Яцкив, и.о. управляющего отделения-НБ Коми рассказала о новых банкнотах на пресс-конференции. Она также рассказала об особенностях каждой купюры, о том, что нужно делать в случае, если в торговых точках отказываются принимать к оплате новые деньги.
В Коми купюры 2000 и 200 руб. нового образца прибыли в декабре и стали постепенно входить в повседневную жизнь. Никто не имеет права отказываться принимать новые купюры в качестве оплаты за товары или услуги, поскольку это может повлечь ответственность - это нарушение законодательства. Но жалобы в управление Роспотребнадзора Коми как поступали, так и продолжают поступать.
Коммерческие банки уже настроили банкоматы на принятие новых купюр. Сеть аппаратов довольно широкая, поэтому не все еще удалось перепрограммировать.
Новые купюры имеют многоступенчатую защиту - магнитные ленты, водяные знаки, 3D и рельефные изображения. Но чтобы аппараты в торговых точках могли распознавать купюры, предприниматели должны обновить их работу, а не давать указания кассирам стараться не принимать новые деньги. Перепрограммирование стоит денег, и бизнесмены не хотят лишних трат, поэтому и дают своим подчиненным указания в случае сомнений в подлинности купюры, отказываться от них, разумеется, неофициально, перекладывая ответственность на кассиров.
На новых банкнотах есть QR-коды, которые считать можно с помощью установленного приложения на мобильное устройство. Пользователь попадает на страницу Банка России с информацией о купюрах. Отличить подделки также поможет QR-код, который переведет на сайт банка России.
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