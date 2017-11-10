На зиму в НАО увеличат компенсацию на коммунальные расходы на селе

Решение принято администрацией округа. Ежегодно компенсация за коммунальные услуги в первом квартале для специалистов сел будет повышаться. Обычные размер компенсации теперь будут умножать на коэффициент 1,8. Коммунальные расходы зимой становятся выше, и в прошлом году аналогичное решение также было принято для первого квартала года. Но если в 2017 г оно было разовым, то сейчас принято решение сделать компенсацию постоянной мерой поддержки.



По местному законодательству, специалисты, проживающие в селах, получают меру соцподдержки - компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в размере расходов не более 1,2 тыс. руб. Нововведение потребует от бюджета новых расходов - 3,4 млн руб. с учетом того, что получателей компенсации 1119 человек.



Право на возмещение затрат за аренду жилья и коммунальные услуги в соответствии с законом федерации имеют работники сферы педагогики. В Ненецком округе список льготников больше. В него входят медики, ветеринары, фармацевты, руководители бюджетных учреждений, социальной защиты, работники искусства и культуры. Это право сохраняется за ними и после выхода на пенсию, при условии, если они остаются жить в регионе.



Напомним, что в прошлом году на компенсацию расходов по коммунальным платежам жителям сел из республиканского бюджета выделено свыше 20 млн руб., хотя изначально было запланировано 22 млн руб.



Мерами соцподдержки власти НАО стараются удержать сельских работников в непростых условиях Севера, где не только работать, но и жить тяжело. Не все справляются с нагрузками, поэтому уезжают. Компенсация в этом случае является стимулирующей мерой, призванной показать, что о работниках села заботятся, им помогают материально, облегчая жизнь.