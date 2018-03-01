Зарплаты на Северстали не уступают цифрам Апатита

«РБК Вологодская область» накануне представила информацию о средних заработных платах по ключевым предприятиям региональной экономики. Она основана на последних актуальных данных от «Росстата». Исходя из выкладок федерального статведомства, лидерами Вологодской области по итогу декабря прошлого года стали химики. При этом металлурги даже не попали в ТОР-3. Представитель ПАО «Северсталь» прокомментировал публикацию экспертов, сделав ряд уточнений.



Как отметила представительница череповецких металлургов г-жа А.Мишанина, причина отставания декабрьских цифр «Северстали» от лидирующего АО «Апатит» кроется в разных подходах к механизму выплаты ежегодного вознаграждения.



Один из лидеров отечественной химической отрасли «Апатит» всегда выплачивает премию в конце календарного года. Это нашло отражение в актуальных данных от «Вологдастата» и улучшило зарплатные показатели за декабрь. Вместе с этим, на «Северстали» реальный размер причитающихся коллективу премий определяется только после расчета итоговых финансовых показателей за календарный год. Непосредственная премия выплачивается лишь в феврале следующего года.



Как отметила Анастасия Мишанина, если предположить, что премия начислена не в текущем периоде, а в декабре, то средняя зарплата по череповецкой «Северстали» была бы выше 100 000 рублей.



Также представитель «Северстали» обратил внимание на то, что уровень средних зарплат компании без учета годового вознаграждения немного выше, чем были озвучены «Вологдастатом». Они назвали цифру в 60 640 рублей. На практике в декабре усредненная заработная плата составила 62 067 рублей, а если смотреть цифру за весь год, то 64 495 рублей. Это является наиболее высоким отраслевым показателем не только в Вологодской области, но и по всем металлургам РФ.