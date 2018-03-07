Ипотека под 6% годовых станет доступна для жителей Поморья

Ипотечные кредиты для работников бюджетной сферы и научных работников Поморья теперь будут предоставляться на 15 лет в размере 2 млн руб. по ставке 6% годовых.



Покупка квартир для бюджетников стала доступнее, а объекты, идеально попадающие под эту программу, также есть. Например, в жилкомплексе "Рубин" в центре Архангельска купить квартиру можно за 1 млн 325 тыс. руб. Это будет студия площадью 23 кв. м. Для молодежи это могло бы стать идеальным вариантом, но она стала более дальновидная и рассматривает покупку жилья только на перспективу, а квартира-студия для этого совершенно не подходит.



Получается, что при наличии возможности взять современную квартиру в ипотеку, никто этого делать не спешит. Учитывая, что расплачиваться за покупку придется около 10-15 лет, наличие квартиры-студии потеряет актуальность уже через 5 лет, когда в молодой семье появятся дети. Ни наличие торгово-развлекательного центра, административных зданий, кафе, ресторана на ситуацию с покупкой не влияют.



Единственным привлекательным условием покупки жилья в "Рубине" являются гибкие предложения по оплате. Застройщик предоставляет рассрочку при 20% первоначальном взносе, а у владельцев сертификата на получение маткапитала есть шанс использовать его в долевом участии и как первоначальный взнос при погашении ипотеки.



Учителя, научные сотрудники вузов могут воспользоваться соципотекой. Если в 2017 г максимальный срок ипотеки был 10 лет, то в этом году 15, сумма была 1 млн руб., теперь – 2 млн руб.



Воспользоваться соципотекой можно обратившись к своему руководителю, после чего заявка будет направлена в профильное министерство, где составят список заявителей и передадут в Минстрой Архангельской области. Здесь составят окончательный реестр получателей ипотечного кредита под 6%.

