Из федерального бюджета на благоустройство площадок НАО направлено 5,9 млн руб.

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 19.04.2018

Департамент ЖКХ НАО заключил соглашения на предоставление субсидий на благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды в 2018 г с 4 муниципалитетами. Муниципальные образования должны завершить торги и заключить контракты с подрядчиками на работы по благоустройству до 10 июня.

Соглашения позволят получить средства окружного и федерального бюджетов, но после выполнения работ. Федерация выделила региону 5,9 млн руб., округ на эти же цели еще 60 млн руб., на что благоустроят 4 дворовые и 10 общественных территорий.

В проекте участвуют 4 муниципалитета, в составе которых населенные пункты с населением более 1 тыс. человек: Приморско-Куйский и Каненский сельсоветы, п. Искателей, Нарьян-Мар. Средства распределены пропорционально численности населения муниципалитетов.

В Нарьян-Маре планируют благоустроить 1 дворовую территорию, 3 общественных, победивших в рейтинговом голосовании. На эти цели направят 46,7 млн руб.

В п. Искателей благоустроят 3 дворовые территории и 4 общественные территории на 14 млн руб.

В Приморско-Куйском сельсовете переделают территорию п. Красное. Там сделают зону отдыха в центре населенного пункта. Глава поселения В. Таратин пояснил, что благоустройство предполагает обустройство газонов, цветников, дорожки, детскую площадку с травмобезопасным покрытием. На это выделено 6 млн руб. В 2018 г выполнят только первый этап работ на 3 млн руб.

В селе Несь (Канинский сельсовет) благоустроят 2 общественные территории, установят травмобезопасное покрытие на игровой площадке, изготовят и установят в центре села арт-объект "Я люблю Несь" к 2019 г. На благоустройство направят 2,6 млн руб., 78 тыс. руб. из которых из муниципального бюджета.





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