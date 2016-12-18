234 млн руб. Архангельская области получит на реализацию проекта "Мой двор"

Архангельская область >> Финансы >> 18.12.2016

В Архангельской области, как и на всей территории России, реализуется проект "Мой двор", в который фракция партии "Единая России" предложила внести изменения. Эта программа помогает управляющим компаниям привести в порядок придомовые участки, благоустроить территорию установкой скамеек, мусорных баков, детских площадок, парковочных мест для личного автотранспорта, увеличить зеленую площадь.

234 млн руб. в рамках проекта выделено Архангельской области, и эти средства будут направлены в бюджет региона в марте следующего года. Программа предусматривает софинансирование из местных бюджетов и бюджета области, и рассчитана на 5 лет. Участие в проекте примут города, поселки, административные центры.

В настоящее время минстрой РФ разрабатывает рекомендации по программе, которые нужно будет выполнять всем субъектам на своих территориях.

Правила отбора дворов будут доступны общественности. Сумма, предусмотренная на реализацию программы в Архангельской области, слишком маленькая, и ее не хватит даже на то, чтобы привести в порядок половину дворов региона. Кроме того, право принять участие нужно еще заслужить. С февраля начнется оповещение населения о критериях отбора и прием заявок на участие в программе. Разработчики постараются учесть все пожелания населения, основанные на опыте предыдущих лет.

Как показала практика, принимают участи в проекте довольно охотно, поэтому конкуренция между дворами будет высокой. Обычно, увидев результат программы в действии, жители соседних дворов изъявляют желание также принять участие в программе. Активность населения здесь играет немаловажную роль, потому что решение об участие в программе должны приниматься не сверху, а инициироваться жильцами жилых домов.





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