ЦБ аннулировал лицензию «Вологдабанка»

Вологодская область >> Финансы >> 19.12.2016

Кредитное учреждение с 19 декабря не имеет права совершать банковские операции. Регулятор в официальном заявлении отметил неразумную политику «Вологдабанка», связанную с недостаточной оценкой рисков при размещении незанятых денежных средств. Руководство банка подавало отчетность, реально не отражающую действительное финансовое положение, стараясь скрыть имеющиеся проблемы. Поскольку «Вологдабанк» исполнял предписания ЦБ о формировании соответствующих рискам резервов, его собственный капитал в итоге сократился до неприемлемых величин.

Финансовое учреждение было основано в Вологде в 1990 году, его учредителями выступили 20 юридических лиц. Банк получил организационно-правовую форму ЗАО только в начале 2000-х годов. Тогда его акционерами были крупные местные предприятия. По информации портала «banki.ru», сейчас владельцами «Вологдабанка» являются 10 физических лиц. Максимальная доля в 9,9% акций контролируется Марией Лычагиной, членом совета директоров.

Услугами банка пользовались «Вологодский машиностроительный завод», «Вологодский оптико-механический завод», компании «Агроскон» и ППФ «ЛИТ». Сети собственных банкоматов у кредитной организации не было. Ее центральный офис вместе с тремя дополнительными расположен в Вологде. «Вологдабанк» также был представлен на рынке банковских услуг Москвы и Санкт-Петербурга.





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