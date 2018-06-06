Пешеходный Красный мост в Вологде реконструируют только за счет горбюджета

Изначально правительство города рассчитывало на то, что пока Красный мост будут ремонтировать, на реке будет работать понтонная переправа, на что выделят огромные средства из областного и городского бюджетов. В итоге от плана пришлось отказаться, так как он слишком дорого выходил для городской казны.



По итогам последнего заседания облдумы принято решение ремонтировать Красный за счет городской казны. По подсчетам экспертов, новый мост обойдется в 17,7 млн руб. Власти уже выделили 20 млн руб. и выставили работу над мостом в виде тендера для строительных компаний. Победителя определят 25 июня. Строительная компания обязана завершить ремонтные работы к сентябрю. Этот срок выбрали для того, чтобы студенты и школьники не испытывали проблем во время начала учебного года. Но все работы к этому времени не будут завершены. Сделают только необходимый минимум, которые позволит мосту работать и быть безопасным для пешеходов. В дальнейшем работы на нем продолжатся.



Напомним, что Красный мост частично обрушился в начале мая, поэтому его срочно пришлось закрыть. Но даже несмотря на это, люди по нему ходить все равно продолжали. Специалистам пришлось разобрать входные группы. Теперь нужно их восстановить, разобрать старые аварийные сооружения, сделать заливку. Сейчас пролетные строения моста находятся в удовлетворительном состоянии.



Красный мост не работает, альтернативу ему город так и не предложил, поэтому у людей возникли большие затруднения с переправой с одного берега на другой.



Напомним, на изначально планировалось выделить на реконструкцию моста 50 млн руб., но эта сумма оказалась неподъемной. 20 млн руб. хотел выделить город, 30 млн попросили в областном бюджете, но получили отказ.