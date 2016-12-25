В 2017 г. власти Мурманской области собираются экономить на индексации социальных выплат

В Мурманской облдуме приняли бюджет на 2017 г., который не предполагает индексацию социальных выплат и пособий. Размер всех региональные соцпособий останется на уровне 2016 г., и это даже вопреки тому, что сверстан бюджет с профицитом в 77,89 млн руб.



На будущий год заморозили индексации на ежемесячные пособия на ребенка, соцпособие на погребение, ежегодную выплату ко Дню Мурманской области, матпомощь при переезде на ПМЖ за пределы области, ежемесячное вознаграждение родителям, у которых есть приемные дети, региональный материнский капитал и единовременное пособие при усыновлении. Всего на 4% увеличат только размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, который ввели в 2016 г.



Заморожена индексация практический всех соцпособий, за исключением связанных с федеральной индексацией. Объясняют это сложной ситуацией с мерами соцподдержки и с нежеланием наращивать кредиторскую задолженность региона перед федерацией.



Напомним, что бюджет области на текущий год был сверстан с дефицитом, но тем не менее предполагал индексацию соцпособий на 11,9%. Начальник пресс-службы правительства региона Д. Ищенко, отметил, что власти считают индексацию достаточной, что стало причиной отказа от увеличения в будущем году. При этом он заметил, что уровень индексации соцпособий в Мурманской области является самым высоким по Северо-Западу.



Всего же бюджет области предполагает доход 54,77 млрд руб. и расход 54,69 млрд руб. Другие регионы Северо-Запада в 2017 г. сохраняют индексацию соцпособий даже при дефиците бюджетов. В условиях направленности политики государства на социальную сферу, почему-то только в Мурманской области об этот забыли, и экономить бюджет собираются за счет социальных выплат.