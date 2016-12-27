Оплата аренды жилья в селах НАО с 1 января будет компенсироваться по новому закону

Для специалистов в селах установлены самые высокие размеры социальной поддержки в НАО. Они возмещают оплату коммунальных услуг и аренду помещений. С 1 января вступают в действия изменения в окружном законе, принятые Собранием депутатов округа во втором чтении.



В Департаменте здравоохранения пояснили, что ранее нормы закона не предусматривали ограничений по компенсации за аренду жилья. Это часто приводило к ситуациям, когда наем неблагоустроенного жилья превышал 15 тыс. руб., приближаясь к уровню цен за аренду в городе, но при этом в квартирах было печное отопление и не было водопровода.



Принятые поправки обещают ежемесячную денежную выплату за наем жилья фактически по понесенным затратам. Эта сумма не должна быть больше фиксированного объема, который установлен Администрацией округа. Верхняя граница компенсации будет установлена, исходя из стандартов по городу - 10 тыс. руб. для семьи из 2 человек, 15 тыс. руб. - из 3 и больше человек. Денежная выплата в месяц по оплате коммунальных услуг будет не больше 1,2 тыс. руб., в первом квартале будущего года – 1,2 тыс. руб. с северным коэффициентом 1,8.



Возместить затраты на коммунальные платежи и аренду могут педагоги (это установлено законодательством РФ), сельские педагоги, ветеринары, медики, фармацевты, руководители бюджетных организаций, работники искусства и культуры, социальной сферы. Это право сохраняется за этими категориями граждан, проживающих в НАО даже после выхода на пенсию. Жителям сел не на словах, а на деле стараются облегчить жизнь.



В текущем году на возмещение расходов по коммунальные услуги жителям сел из бюджета округа выделено 13 млн руб., за компенсацией аренды жилья обратилось всего 22 человека на сумму 1,8 млн руб.