Изменения в Земельном кодексе привели к скачку арендной платы за землю в Карелии

Теперь земельные участки, для комплексного освоения жилищного строительства стали слишком дорого стоить. Об этом рассказала представитель компании "КСМ" О. Политова на заседании комитета по экономполитике парламента Карелии. Темой для обсуждения был законопроект о снижении нагрузки застройщиков.



До марта 2015 г. действовала норма, по которой арендная плата за землю, предоставленную для комплексного освоения жилстроительства, рассчитывалась на основе кадастровой стоимости. Расчеты закладывали в перспективные планы по застройке, когда застройщики брали их в аренду. Теперь, после изменений Земельного кодекса и республиканского законодательства, норма перестала действовать. Арендную плату стали рассчитывать, исходя из рыночной стоимости, что привело к росту расходов застройщиков. Например, плата за 1 кв. м. для "КСМ" возросла в 10 раз, поэтому все застройщики хотят вернуться к старой методике расчета. В противном случае цены на квартиры в готовых домах поползут вверх и увеличатся до нереальных.