В Коми впервые МРОТ привязали к природно-климатическим зонам

С нового года в Коми минимальная зарплата в южной климатической зоне будет 8,1 тыс. руб., в северной – 9,3 тыс. руб. Впервые в истории республики МРОТ будет отражать природно-климатические условия жизни людей. Трехстороннее соглашение о МРОТ подписали сегодня в Федерации профсоюзов РК.



Подписание соглашения – важный шаг на пути к реализации задачи, поставленной В. Путиным о том, что МРОТ должен быть равен прожиточному минимуму к 2018 г.



По этому поводу было много дебатов, и вывод оказался таков: повышение МРОТ возможно только в несколько этапов, рассчитанных на период от 6 месяцев до 2 лет. Уровень жизни в южных и северных регионах страны сильно отличается, поэтому это отражается на потребностях людей и на их зарплатах.



Вопрос о введении различий по климатическим зонам на уровень зарплат поднимали депутаты с 2010 года, и только сейчас он был услышан. Глава Коми С. Гапликов обещал, что повышение МРОТ окажется в Коми выше, чем по стране в целом, и действительно не обманул. Уровень МРОТ в Коми выше общероссийского показателя на 10-20%.



Власть, профсоюзы и бизнес идут к одной цели - повышению уровня жизни людей, поэтому от подписания соглашения в первую очередь выиграют работники бюджетной сферы.



Второй этап реализации соглашения начнется с июля 2017 г. МРОТ в ЮКЗ планируют увеличить до 8,7 тыс. руб., в СКЗ - до 10 тыс. руб.



Подписание соглашения стало итогом конструктивного диалога трех сторон. Рост МРОТ приведет к увеличению нагрузки на бюджет, поэтому принятие такого решения было непростым. Но игнорировать позицию Федерации профсоюзов, Союза промышленников Коми было неправильно. Приятие соглашения даст возможность повысить уровень жизни местных жителей, хотя говорить о кардинальных переменах пока не приходиться.