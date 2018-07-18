Правительство Коми выделит 50 млн руб. на поддержку Инты

Решение принято по итогам совещания вице-премьера правительства Коми Л. Максимовой и мэра Инты Л. Титовец с министром финансов РК Г. Рубцовой, вице-премьерами К. Лазаревым и Н. Герасимовым.



Рассмотрены вопросы функционирования соцсферы, ЖКХ Инты, подготовка округа к осенне-зимнему периоду.



По итогу совещания решено оказать муниципалитету допфинансирование в размере 50 млн руб. Эти деньги направят на реализацию мер поддержки соцсферы города. Финансовая помощь позволит решить многие значимые вопросы. Инта всегда была под особым вниманием со стороны руководства Коми, и сейчас город переживает трудные времена, и поддержка очень важна.



Мэр города не озвучила конкретные статьи распределения дополнительные средств, но отметила, что поскольку правительством страны именно социальная сфере определена как ключевая для развития, деньги будут направлены именно на нее. Сумма не такая большая, поэтому грандиозных планов на нее правительство республики не возлагает, но решить острые задачи она поможет.