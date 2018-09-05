Казино Вулкан игровые автоматы на реальные деньги с выводом на карту: официальный сайт 2018

>> Финансы >> 05.09.2018

Запуская в казино Вулкан игровые автоматы на реальные деньги с выводом на карту большинство игроков заинтересованы его прозрачными условиями и далеко не случайно. Заведение способно предложить целый ряд преимуществ, входя в топы лучших решений по многим причинам.

Когда был основан клуб и что о нем можно сказать сейчас?

Сеть клубов Вулкан существует уже более 20 лет, начав работать с 1992 года как обычное заведение, однако в 2009 году была вынуждена переехать в онлайн пространство. Собственником бренда на 2018 год является компания «Ritzio International», имея на работу официальную лицензию, выданную «Silentyard Ldt» в Кипре.

Особенности дизайна заведения

В плане оформления сайт Вулкана не предлагает новшеств, но все же имеет красочный дизайн с понятным интерфейсом. Так, имеется возможность узнать всю наиболее важную информацию на главной странице, что является преимуществом дизайна.

казино вулкан игровые автоматы на реальные деньги с выводом на карту

Софт каких производителей имеется в каталоге и во что стоит поиграть

Уже не первый год за Вулканом прикреплена репутация хорошей площадки с наибольшим каталогом в сети. Это стало возможным благодаря сотрудничеству сразу с несколькими крупными разработчиками, например: NetEnt, Igrosoft и Novomatic.

При этом точно стоит обратить внимание на такие аппараты, как:

  • Book of Ra;
  • Just Jewels;
  • Gonzo Quest;
  • Crazy Monkey;
  • и Lucky Lady’s Charm.

Они представляют собой традиционные онлайн слоты, поэтому играть в них будет интересно, как новичку, так и профессионалу. Стоит также упомянуть, что регистрация в заведении необязательная – она требуется только тем, кому нужна игра с реальными ставками.

Бонусные программы и фриспины

Помимо разнообразного каталога игра в казино Вулкан игровые автоматы на реальные деньги с выводом на карту на avtomatyi-na-dengi.com можно рассчитывать на некоторые бонусные системы, самыми полезными из которых являются:

  • бонус за совершенный депозит. Независимо от суммы она будет моментально умножена на 100%;
  • кешбек – возвращение части потерянных средств в случае высокой активности;
  • предоставление фриспинов для возможности сорвать куш абсолютно без ставок;
  • а также специальные условия для клиентов минимум второго VIP-уровня. Например – еженедельные reload-бонусы.

Удобно ли играть на телефоне?

Все аппараты в клубе Вулкан запускаются прямо в браузере, поэтому работать с ними смогут даже старые смартфоны десятилетней давности. Ну а при отсутствии стабильного подключения к сети пользователь может воспользоваться функцией скачивания, что точно понравится азартному человеку.

Какие условия действуют за вывод средств и депозиты

Условия на вывод делятся на два типа – те, которые содержат меньше 20 000 рублей и остальные. В первом случае работает быстрая обработка за 2 дня.

Вулкан предлагает несколько доступных направлений:

  • вывод на карту Visa, в том числе доллар для иностранных игроков;
  • использование систем электронных денег;
  • а также других платежных систем в духе MoneyMail, Альфа-клик и Liqpay.

Отзывы игроков и итог

Как и было сказано, при игре на автоматах нужно обращать внимание на условия подобранной площадки, в то время как по мнению игроков на avtomatyi-na-dengi.com Вулкан вполне соответствует ожиданиям. Главное преимущество – прозрачная система вывода, что дополняется обширным каталогом игр и наличием бесплатного режима.





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