С нового года в НАО проиндексируют выплаты приемным семьям

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 08.09.2018

Во время деловой встречи с приемными родителями А. Цыбульский, глава НАО, рассказал о принятом решении.

На прошлой встрече, которая состоялась в июле, приемные родители подняли проблемы, которые их беспокоят. Цыбульский взял несколько вопросов на рассмотрение. Все они касаются финансовой поддержки.

Он отметил, что посмотрел все возможности, в результате чего было принято положительное решение. С 2019 г. субсидия из бюджета округа на покупку автомобиля будет возобновлена.

Жители НАО также обратили внимание главы региона на аванс для проезда детей к месту отдыха или лечения. Сейчас прорабатывается возможность организации льготного или бесплатного проезда для сельских жителей в Ненецкую окружную больницу. Беременным женщинам уже авансируется проезд на медобследование в Нарьян-Мар.

С 2019 г. также увеличат размер ежемесячного вознаграждения для приемных родителей. Аналогичное решение было принято в отношении компенсации на ежемесячное содержание детей-сирот.

Напомним, что Ненецком округе в приемных семьях воспитываются 104 ребенка.





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