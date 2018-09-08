С нового года в НАО проиндексируют выплаты приемным семьям

Во время деловой встречи с приемными родителями А. Цыбульский, глава НАО, рассказал о принятом решении.



На прошлой встрече, которая состоялась в июле, приемные родители подняли проблемы, которые их беспокоят. Цыбульский взял несколько вопросов на рассмотрение. Все они касаются финансовой поддержки.



Он отметил, что посмотрел все возможности, в результате чего было принято положительное решение. С 2019 г. субсидия из бюджета округа на покупку автомобиля будет возобновлена.



Жители НАО также обратили внимание главы региона на аванс для проезда детей к месту отдыха или лечения. Сейчас прорабатывается возможность организации льготного или бесплатного проезда для сельских жителей в Ненецкую окружную больницу. Беременным женщинам уже авансируется проезд на медобследование в Нарьян-Мар.



С 2019 г. также увеличат размер ежемесячного вознаграждения для приемных родителей. Аналогичное решение было принято в отношении компенсации на ежемесячное содержание детей-сирот.



Напомним, что Ненецком округе в приемных семьях воспитываются 104 ребенка.