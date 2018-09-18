Банк России проведет в Карелии День открытых дверей

Республика Карелия >> Финансы >> 18.09.2018

К этой акции присоединится и отделение Нацбанка Карелии. 22 сентября можно будет посетить лекции, экскурсии по финграмотности, узнать о принципе работы кассовой аппаратуры, увидеть фальшивые банкноты, сделать фотографии у тележки с миллиардом руб. или в инкасаторском бронежилете, для чего будут организованы несколько фотозон. На лекции и экскурсии требуется предварительная запись. Также в рамках мероприятия будут проводиться розыгрыши призов в конкурсах и викторинах.

День открытых дверей начнется в 10:00 в Петрозаводске. Встречать гостей будут волонтеры из Института экономики и права местного госуниверситета.

Мероприятие проводится с целью повышения финансовой грамотности населения, разъяснения работы банковской системы, обучения в области использования платежных карт и умения отличить поддельные деньги от фальшивых.

Учитывая, что любое банковское учреждение – это закрытая организация, входить в которую нельзя без предварительного согласия определенных инстанций, все гостям Дня открытых дверей придется взять с собой документ, удостоверяющий личность.





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