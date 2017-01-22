19 млрд 654 млн руб. поступили в бюджет Карелии за 2016 г. от налоговых и неналоговых доходов

В Карелии подвели финансовые итоги региона. Официальную информацию разместили на сайте Минфина республики в категории "Налоговые и неналоговые доходы бюджета".



Поступление в республиканский бюджет неналоговых и налоговых доходов составило 19 млрд 654 млн руб. Это выше показателя 2015 г. на 1 млрд 846 млн руб. Рост составил 10,4%, и специалисты считают, что это стало возможным за счет поступлений от налогов на доходы физлиц и налогов на прибыль учреждений и организаций.



Поступления от налога на доход физлиц - 7 млрд 238 млн руб., что выше показателя 2015 г. на 389 млн руб. (5,7%).



Налог на прибыль учреждений и организаций - 4 млрд 280 млн руб., что выше позапрошлогоднего показателя на 37,4%. Этот рост связывают с ростом поступлений от крупных налогоплательщиков в секторе экономики, энергетики, рыболовства, добыче полезных ископаемых, финансовой деятельности, лесопромышленного комплекса.



Также наблюдается положительная динамика по доходам от акцизов на продукцию нефтяной промышленности (34,4%).



Прирост поступлений по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения - 10,2%, на добычу полезных ископаемых - 8,8%, сборы по госпошлине увеличились в 2,3 раза.



Неналоговые доходы за 2016 г. составили 1, 04 млн руб. (102,2% по сравнению с 2015 г).



По приведенной статистике можно сделать вывод, что налоговые поступления в бюджет довольно неплохие, а положительная динамика в условиях кризисной экономики – явный показатель того, что ситуация в Карелии налаживается. Но эксперты советуют не относиться к приведенным цифрам слишком оптимистично, потому что стоит учитывать обесценивание рубля и постоянно скачущий курс, с учетом которого цифры могут оказаться не такими обнадеживающими.