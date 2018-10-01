Совет по МСП Северодвинска предлагает отказаться от льгот для инвалидов и пенсионеров на налоги на землю и имущество

Архангельская область >> Финансы >> 01.10.2018

Чиновники считают, что местными льготами люди не пользуются, поскольку есть областные и федеральные.

В Северодвинске предлагают оставить из 5 видов льгот на имущественный налог всего 3. Льготу сохранят семьям с 4 и более детьми, родителей-инвалидов I и II групп, пенсионеров, несовершеннолетних, имеющих опекунов. Останутся без льгот почетные граждане города, владельцы ячеек в овощехранилищах или погребах.

Начальник финуправления А. Дураков считает, что изменения связано с тем, что в собственность люди не оформили ячейки, поэтому льгота считается излишней. 99% почетных граждан Северодвинска - пенсионеры, а это дает право на федеральные льготы. Местная льгота по факту не работает. За время ее введения с 2014 г. она ни разу не была востребована этой категорией людей. Само звание почетного гражданина Северодвинска из местного бюджета гарантирует ежемесячные выплаты.

Героев России, Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, почетных граждан лишат льготы на земельный налог, действующий с 2005 г.

Поправки  вступят в силу с 2019 г., если их утвердят.





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