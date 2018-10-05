Молодежь НАО получит гранты за свои таланты

В НАО подвели итоги конкурса грантов на поддержку молодежи. Гранты в декабре получат 13 победителей.



До 25 тыс. руб. могут получить молодые люди на покупку инвентаря, инструментов для творчества, оборудования, спортивной и научной деятельности, организацию поездок на фестивали и конкурс или на обучение.



Экспертная комиссия в этом году решила поддержать всех конкурсантов, поэтому участники с призовыми местами по итогам отбора получили полный объем гранта от заявленной сметы, а оставшаяся сумма средств на этот год была поделена между остальными соискателями поровну.

Лидеры конкурса, набравшие равное количество очков: неоднократный победитель и призер первенств и кубков области по пулевой стрельбе В. Баранцов, призер соревнований по боксу Н. Захаревич, победитель лыжных и легкоатлетических турниров Е. Явтысый, призер состязаний по пулевой стрельбе К. Чупров.



С момента запуска грантового конкурса окружную поддержку смогли получить 100 жителей НАО, а их имена попали в ежегодные сборники округа "За честь НАО".

