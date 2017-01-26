Северодвинских должников-арендаторов муниципальных земель и объектов начали вызвать "на ковер" на администрацию

Архангельская область >> Финансы >> 26.01.2017

Администрация Северодвинска прибегла к решительным мерам, чтобы заставить арендаторов площадей муниципалитетов и земельных участков выплатить долги. Проделанная работа закончилась перечислением в бюджет 40 млн руб.

На конец 2016 г. задолженность составляла 151 млн руб. Больше всего долгов у гаражных кооперативов - 44 млн руб., Северодвинской автошколы ДОСААФ - 21 млн руб., 9 млн руб. - долг других некоммерческих организаций. Часть долгов накопилась с 90-х годов.

У горадминистрации нет других инструментов по "выбиванию" долгов, кроме взыскания через суд. В 2016 г. в КУМИиЗО направлено 1593 напоминания гражданам, имеющим долги за пользование имуществом муниципалитетов на 90 млн руб. В бюджет поступило 34 млн руб.

Каждый месяц проходят заседания межведомственной комиссии, где ведется разъяснительная работа заместителем главы администрации по финансовым и экономическим вопросам, на которые приглашают арендаторов-должников. После этого арендаторы вспоминают о долгах.

4,8 млн руб. были возвращены 29 арендаторами после вызова "на ковер" на межведомственную комиссию.

Есть задолженности, которые уже невозможно взыскать по разным причинам, поэтому их приходится списывать. Этим фактом возмущены те, кому платить приходится, потому что долги есть у многих, но не все их отдают.

Прокуратура возбудила 4 дела по аренде помещений, где находятся детсады, учреждения допобразования, школы. Только в одном случае подтверждён факт нарушения требований законодательства. Школа №28 предоставляла помещения для проведения уроков по стрельбе из лука и самбо. Директор учебного заведения за нарушение сдачи в аренду муниципального помещения, была привлечена к административной ответственности.





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