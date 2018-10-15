Скидочной картой "Забота" в Череповце теперь могут пользоваться студенты дневной формы обучения

Вологодская область >> Финансы >> 15.10.2018

В Череповце решили расширить контингент получателей скидочкой карты "Забота". Ею могут пользоваться студенты дневной формы обучения колледжей, техникумов, вузов.

Когда "Забота" действовала только в Череповце, студентам выдали карты, но как только проект стал региональным, студентов из получателей скидок исключили. Право расширить этот список оставили за городами. После разъяснений департамента соцзащиты в Череповце решили внести свои изменения в нормативную документацию, и обратно включить студентов в пользователи картой "Забота". Об этом рассказала замначальника отдела развития потребрынка управления экономполитики мэрии Череповца Е. Матрохина.

Карту "Забота" сейчас можно получить в банках-партнерах проекта, для чего студентам дневной формы обучения понадобятся действующий студенческий билет и паспорт.

Напомним, что в Череповце, где стартовал проект карты "Забота",  скидки предоставляют 47 организаций. Карта является хорошим подспорьем в экономии средств, поэтому желающих ею воспользоваться всегда много.





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