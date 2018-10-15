В Карелии выплаты нынешним пенсионерам увеличатся в 2019 г. на 7%

Рост пенсий должен в 2 раза превысить темпы инфляции, но это вряд ли сильно отразиться на размере пенсии.



Размер прибавки к пенсии в среднем составит 1 тыс. руб. Точный размер будет зависеть от размера пенсии. Изменения должны вступить в силу с января 2019 г. Об этом сообщили на встрече с представителями Пенсионного Фонда Карелии, посвященной Дню пожилого человека.

Также в ведомстве напомнили, что по пенсионной реформе, пенсионный возраст увеличат до 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин по всей стране. Но жители северных регионов, в том числе Карелии, могут выходить на пенсию раньше остальных россиян на 5 лет.



Изменения не затронуло представителей вредных и опасных профессий, людей, выходящих на пенсию по состоянию здоровья или социальным мотивам.



В конечном счете, легче пенсионерам жить не получится. Повышение пенсии в следующем году их ждет минимальное, которое вряд ли оставит кого-то удовлетворенным. Рост цен на продукты питания, медикаменты, коммунальные платежи вряд ли остановится, поэтому добавленная к пенсии 1 тыс. руб. большой роли не сыграет.