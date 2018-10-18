Бюджет Мурманской области на 2019 г. запланирован с профицитом в 800 млн руб.

Бюджет региона запланирован с профицитом 800 млн руб. против 4,8 млрд руб. дефицита в текущем году. Доход ожидается на уровне 60,8 млрд руб., расход - 60 млрд руб., о чем сообщила министр финансов Мурманской области Е. Дягилева.



Проекты бюджета на 2020 г. и 2021 г. предусматривают дефицит.



Общий объем дохода облбюджета в 2019 г. увеличится на 2,3 млрд руб. Неналоговые и налоговые поступления вырастут на 3,2 млрд руб., безвозмездные поступления из федеральной казны снизятся на 920,6 млн руб. Рост поступлений по налоговым доходам обусловлен увеличением поступлений по налогу на доходы физлиц на 2,6 млрд руб. (на 12,4%).



Госдолг Мурманской области запланирован в размере 21,6 млрд руб. на конец 2019 г. Это на 0,7 млрд руб. ниже показателя 2018 г. К концу 2021 г. планируется незначительное сокращение показателя.



Доля государственного долга к объему неналоговых и налоговых доходов составляет в 2019 г. - 39%, в 2020 г. - 38%, в 2021 г. - 36%. Уровень госдолга сохранится на безопасном уровне для экономики.