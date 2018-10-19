Из казны Карелии будут выплачивать семье больше 100 тыс. руб. при рождении третьего ребенка
Парламентарии Карелии поддержали инициативу продления программы выплаты маткапитала до конца 2021 г.
Сегодня маткапитал, выплачивающийся из казны Карелии, установлен в размере 105,5 тыс. руб. Его выдают родившим третьего и последующих детей семьям. Использовать сертификат можно на покупку квартиры, дома, оплату детсада, покупку техники для восстановления или поддержки детей с инвалидностью, на услуги реабилитации, которых нет в федеральном списке.
По статистике карельского Минсоцзащиты, в 2012 г., когда начала работу программа регионального маткапитала, обратились за деньгами 42 семьи, за 8 месяцев текущего года - 750.
Ежегодно на выплату материнского капитала бюджет региона выделяет 60 млн. руб. На выплату маткапитала в 2019 и 2020 гг. заложено по 61,6 млн руб.
Материнский капитал Карелии вместе с федеральным маткапиталом являются большим подспорьем для семей с большим количеством детей. Это мера сумеет стимулировать карельские семьи в городах и поселках появятся новым жителям республики.
Рекомендуем по теме:
Деньги из регионального семейного капитала в Коми депутаты предлагают разрешить использовать на подготовку детей к школе
Обзор всех способов применения ромашки при молочнице
Обзор всех методов лечения паховой грыжи у мужчин
В Вологодской области решили развивать кинематограф
Москва и Архангельск будут сотрудничать в сфере образования
В НАО обсудили проблемы экологии
Архангельск укрепляет связи с Арменией
Музей-заповедник "Пустозерск" открыл 3 экскурсионных маршрута