Из казны Карелии будут выплачивать семье больше 100 тыс. руб. при рождении третьего ребенка

Республика Карелия >> Финансы >> 19.10.2018

Парламентарии Карелии поддержали инициативу продления программы выплаты маткапитала до конца 2021 г.

Сегодня маткапитал, выплачивающийся из казны Карелии, установлен в размере 105,5 тыс. руб. Его выдают родившим третьего и последующих детей семьям. Использовать сертификат можно на покупку квартиры, дома, оплату детсада, покупку техники для восстановления или поддержки детей с инвалидностью, на услуги реабилитации, которых нет в федеральном списке.

По статистике карельского Минсоцзащиты, в 2012 г., когда начала работу программа регионального маткапитала, обратились за деньгами 42 семьи, за 8 месяцев текущего года  - 750.

Ежегодно на выплату материнского капитала бюджет региона выделяет 60 млн. руб. На выплату маткапитала в 2019 и 2020 гг. заложено по 61,6 млн руб.

Материнский капитал Карелии вместе с федеральным маткапиталом являются большим подспорьем для семей с большим количеством детей. Это мера сумеет стимулировать карельские семьи в городах и поселках появятся новым жителям республики.





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