Порядок предоставления единовременных выплат врачам приняли накануне в Вологодской области

Инициативу губернатора одобрили депутаты Заксобрания. Согласно ей, выплаты 500 тыс. руб. получат врачи, приедущие работать в села и города с населением менее 50 тыс. человек и отработают не меньше 5 лет. Череповец и Вологда в этот список не попадают.



Для получения единоразовой помощи врач должен представить пакет документов Департаменту здравоохранения, заключить договор. Деньги на счет медика поступят в течение 30 дней.



Новый закон - системное мероприятие по привлечению медицинских кадров в регион. Замгубернатора, председатель Правительства региона А. Кольцов уверен, что инициатива О. Кувшинникова по выплатам самым востребованным докторам оправдана. Так, педиатрам и терапевтам полагаются надбавки к зарплате по 10 тыс. ежемесячно. Еще она инициатива главы региона – поддержать из регионального бюджета ординатуру.



Напомним, что 500 тыс. руб. могут получить врачи возрастом до 35 лет, которые окончили медицинские вузы в 2018 г. и впервые поступившие на работу в госучреждения здравоохранения.