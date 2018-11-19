С начала года госдолг Архангельской области на 20 % сократился

Тенденция к уменьшению госдолга продолжается. В долги Архангельская область залезла в 2008 г., а спустя 4 года госдолг Поморья возрос в 12 раз с 1,5 млрд до 18 млрд руб.



Чтобы обслуживать этот долг региону пришлось вызваться в другие кредиты, а решение о замещении дорогих коммерческих кредитов на федеральные привело к тому, что в 2017 г. госдолг региона достиг 41 млрд руб.



За 9 месяцев текущего года в казну Архангельской области заплатили 42 млрд руб., что на 6 млрд больше, чем в прошлом году. Дополнительные доходы решили направить на погашение госдолга, и сейчас он сократится на 26% и составляет 30 млрд руб.



В рейтинге долговой нагрузки среди регионов страны Архангельская область ранее занимала 64 место, теперь - 50-е, обойдя Ленинградскую и Московскую области, Краснодарский край.



Работа по уменьшению госдолга - финансовый показатель, от которого будет зависать, как воспринимают регион в Министерстве финансов, от этого зависит инвестиционная привлекательность, размер дотаций, субвенций из федерального бюджета.