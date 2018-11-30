Северодвинские дачники продолжат получать льготы по земельному налогу

Архангельская область >> Финансы >> 30.11.2018

С предложением отменить местные налоговые льготы для 10 категорий горожан выступила на сессии Горсовета администрация г. Северодвинск. Среди этих категорий герои СССР, России, инвалиды I, II групп, детства, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионеры, участники испытаний термоядерного и ядерного оружия, почетные граждане города, дачники, СНТ. 

Чиновники объяснили инициативу желанием большего пополнения бюджета и исключением дублирования льгот, так как большая часть налогоплательщиков уже имеет право на льготу уплаты земельного налога согласно федеральному законодательству, а почетные граждане местной льготой не пользуются.

Северодвинские садоводы и огородники были в 2005 г. освобождены от оплаты земельного налога. Депутат А. Гришин считает, что  это было совершенно справедливое решение, потому что дороги в СНТ строят именно они, болота  осушают сами.

Депутаты А. Гришин и Н. Андриевская внесли в документ поправку, которая исключает садовые товарищества и дачников из списка тех, для кого льготы отменят. На заседаниях  профильных комитетов до сессии предложение было поддержано почти всеми депутатами, а на сессии народные избранники проголосовали за сохранение льготы для дачников по земельному налогу единогласно. 





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