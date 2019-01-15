За 2018 г. в Отделение соцзащиты населения НАО обратилось 179 граждан по использованию окружного материнского капитала

В 2018 г. выдано 216 распоряжений об использовании денег из окружного материнского капитала: 72 заявки - на покупку транспорта, 86 - на единовременную выплату, 1 - на строительство бани, 50 - на улучшение условий проживания, 6 - на образование детей, 1 - на специализированную медпомощь.



Сейчас маткапитал в НАО равен 366356 руб. Оформить его можно родителям после появления 3-го или последующего ребенка. Для получения маткапитала НАО нужно чтобы ребенок и заявитель имели гражданство России, а заявитель проживал в НАО от 3 лет до рождения/усыновления ребенка, а также, если ранее семье региональную выплату не делали.



Если деньги направляются на погашение ипотеки, на получение специализированных высокотехнологичных видов медпомощи, покупку товаров для соцадаптации, интеграции в общество детей-инвалидов, ограничение на возраст ребенка 1 год не действует, а деньги можно получить раньше.



Обладатели сертификата могут получить выплату из окружного макапитала 30 тыс. руб. единовременно. Если величина оставшейся доли материнского капитала после расходов по основным направлениям не больше 10 тыс. руб., деньги можно перечислить заявителю на счет в банке для потребительских нужд.

