За 2018 г. в Отделение соцзащиты населения НАО обратилось 179 граждан по использованию окружного материнского капитала

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 15.01.2019

В 2018 г. выдано 216 распоряжений об использовании денег из окружного материнского капитала: 72 заявки - на покупку транспорта, 86 - на единовременную выплату, 1 - на строительство бани, 50 - на улучшение условий проживания, 6 - на образование детей, 1 - на специализированную медпомощь.

Сейчас маткапитал в НАО равен 366356 руб. Оформить его можно родителям после появления 3-го или последующего ребенка. Для получения маткапитала НАО нужно чтобы ребенок и заявитель имели гражданство России, а заявитель проживал в НАО от 3 лет до рождения/усыновления ребенка, а также, если ранее семье региональную выплату не делали.

Если деньги направляются на погашение ипотеки, на получение специализированных высокотехнологичных видов медпомощи, покупку товаров для соцадаптации, интеграции в общество детей-инвалидов, ограничение на возраст ребенка 1 год не действует, а деньги можно получить раньше.

Обладатели сертификата могут получить выплату из окружного макапитала 30 тыс. руб. единовременно. Если величина оставшейся доли материнского капитала после расходов по основным направлениям не больше 10 тыс. руб., деньги можно перечислить заявителю на счет в банке для потребительских нужд.





Рекомендуем по теме:

Из казны Карелии будут выплачивать семье больше 100 тыс. руб. при рождении третьего ребенка

В НАО решили изменить условия усыновления

Деньги из регионального семейного капитала в Коми депутаты предлагают разрешить использовать на подготовку детей к школе

Свидетельство о рождении ребенка в НАО можно получить в роддоме

В 2016 г. в Коми сертификаты на семейный капитал получили 1415 семей

Сыктывкарцы не хотят иметь больше двух детей


Организаторы ХI международного кинофестиваля "Северный Характер" не могут найти победителя

Мурманчане не хотят переименования своего аэропорта

В Архангельске открылась выставка поморского судостроения

Предприниматели НАО стали активно использовать льготные микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства

1 млн руб. будут получать приехавшие в НАО медики

Отборочный этап олимпиады "Умники и умницы" прошел в Вологде

В Петрозаводске пройдут соревнования биатлонистов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета