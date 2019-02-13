9 тыс. жителей НАО купили в 2018 г. авиабилеты по льготным ценам

Сумма субсидий за прошлый год составила 218 млн руб. Нарьян-Марский авиаотряд подвел итог пассажирских перевозок по межмуниципальным направлениям за 2018 г.



За год было перевезено 23559 человек. 8781 из них летали по НАО по спецтарифам. Пик авиаперевозок наблюдался летом и накануне новогодних праздников.



В Департаменте транспорта округа сообщили, что авиаперевозки по межмуниципальным маршрутам были субсидированы из окружной казны. Субсидия авиаперевозчику предоставлялась ежеквартально и в общем составила 218 млн руб. Перевозка пассажиров, багажа проводилась по регулируемым ценам, утвержденными Управлением по госрегулированию тарифов Ненецкого округа. В их рамках жителям предоставлялась 50-процентная скидка от стоимости билета. Этой льготой могли воспользоваться пенсионеры, молодежь до 23 лет.



В 2017 г. по межмуниципальным маршрутам Нарьян-Марский авиаряд перевез 21,8 тыс. пассажиров, из которых 9,8 тыс. человек купили билеты по специальным ценам. Общая сумма субсидии составила 193,7 млн руб.