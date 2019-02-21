Начался прием заявок на субсидии общинам коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Мурманской области начало прием заявок на субсидии из облбюджета общинам коренных народов Севера. Субсидии предоставляют для развития и поддержания общинного хозяйствования, самозанятости коренных жителей – саамов из мест традиционного проживания, хозяйственной деятельности народов, ведущих традиционный образ жизни, ведущих традиционное хозяйствование, занимающихся привычными для себя промыслами.



Субсидии даются на покупку материально-технических средств, инвентаря, хозпринадлежностей, на оплату услуг и работ по межеванию земли, кадастровые работы, постановку на кадастровый учет, разработку проектов лесопользования или, лесоустройства, подключение к электросетям.



Общинам нужно представить заявление, пакет документов для получения субсидии. Заявки принимают до 20 марта в Министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций региона. Субсидии выдаются только на текущий год и в соответствии со стратегическими целями государства по сохранению культуры и традиций народов.