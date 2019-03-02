7 млрд руб. получит Карелия на расселение из аварийного жилья

Республика Карелия >> Финансы >> 02.03.2019

Глава Карелии А. Чепик с гендиректором фонда содействия реформированию ЖКХ К. Цициныным обсудили итоги реализации программы расселения из аварийного жилья в Карелии и перспективы программы.

На 1 января Карелия выполнила программу переселения граждан из аварийного фонда, рассчитанную до 2017 г. После назначения руководителем республики А. Парфенчикова выявлены неучтенные  ранее 23 тыс. м. кв. аварийного жилья, и все расселены. С приходом к власти новой команды ситуация в регионе улучшилась.

Всего расселено 8 тыс. человек, что для Карелии является хорошим показателем. Идет процесс оформления документов, а Минстрой Карелии направил отчет об исполнении программы фонду содействия реформированию ЖКХ.

Карелию ждет реализация очередной программы, на которую выделят около 7 млрд руб. на расселение 160 тыс. м. кв. аварийного жилья. Софинансирование региона составит 1%. До 1 сентября 2025 г. планируется переселить 9 тыс. человек.

Строительные площадки республики готовятся, подводят коммуникации, проекты домов проходят госэкспертизу, а над подрядчиками установлен тотальный контроль.





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